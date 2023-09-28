Министр финансов Силуанов о ценах: Если не покупать, то нормальные

Министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме прокомментировал ситуацию с ценами в стране фразой «если не покупать, то нормальные».

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«В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было: если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда?» - сказал он.

Он также отметил, что курс рубля должен быть предсказуемым. У разных структур в государстве свои интересы как в сильном, так и в слабом рубле, в то время как Минфин работает над стабильным рублем. Такая же формула касается и формирования бюджета страны.

Бюджет, по мнению Силуанова, не должен опираться на прогнозы - он должен быть стабильным, как и национальная валюта.

Ранее днем министр финансов также заявил, что, что денег в российском бюджете хватит на все расходы, несмотря на постоянную нехватку денег. Слова Силуанова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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