Министр финансов Силуанов о ценах: Если не покупать, то нормальные

«В интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было: если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда?» - сказал он.

Он также отметил, что курс рубля должен быть предсказуемым. У разных структур в государстве свои интересы как в сильном, так и в слабом рубле, в то время как Минфин работает над стабильным рублем. Такая же формула касается и формирования бюджета страны.

Бюджет, по мнению Силуанова, не должен опираться на прогнозы - он должен быть стабильным, как и национальная валюта.

Ранее днем министр финансов также заявил, что, что денег в российском бюджете хватит на все расходы, несмотря на постоянную нехватку денег. Слова Силуанова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

