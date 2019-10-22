Министр финансов пообещал не поднимать налоги для малого бизнеса до 2024 года

Министр отметил, что в настоящий момент появилась самозанятость как новая форма предпринимательства, которая пользуется большой популярностью во всех четырех регионах, где эта форма официально введена. Силуанов назвал самозанятость технологией будущего, а также отметил, что она позволит вывести малый бизнес из области теневой экономики – задача, которую минфин преследует уже давно.

По его словам, ФНС при этом нужно отработать механизм выявления тех предприятий, которые намеренно переводят сотрудников в разряд самозанятых для того, чтобы избежать налоговых выплат.



