Министр финансов Германии заявил, что страна становится беднее

По словам Линднера, Германия «больше не конкурентоспособна».

«Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», — указал министр.

Второй год после пандемии рост немецкой экономики прогнозируется в лучшем случае как слабый. По словам Линднера, «немыслимо», чтобы Берлин не сделал никаких выводов из этого.

Ранее министр финансов заявил, что Германия оплачивает половину всей европейской помощи Украине, немецкую экономику также обременяют ситуация в США, инфляция в КНР и увеличение процентных ставок, отмечает Ura.ru.

Между тем бундестаг утвердил бюджет ФРГ на 2024 год в размере около €477 млрд, при этом властям придется взять €39 млрд в долг, пишет RT.

