ЕС полностью запретил поставки нефти по «Дружбе» в Польшу и Германию

Европейский союз ввёл полный запрет на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Ограничение вступает в силу в рамках нового, уже 11 пакета антироссийских санкций.

Информация появилась на сайте Еврокомиссии в качестве комментария к эотму блоку ограничений, который был утверждён на этой неделе Советом ЕС. Таким образом, временная отсрочка, которая была предоставлена Берлину и Варшаве в отношении импорта российской сырой нефти по северному участку «Дружбы», прекращена.

Сегодня 11 пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу. В него, в частности, включен механизм борьбы с обходом ограничений, что позволит принимать соответствующие меры в отношении третьих стран.