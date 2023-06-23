ЕС полностью запретил поставки нефти по «Дружбе» в Польшу и Германию
Европейский союз ввёл полный запрет на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Ограничение вступает в силу в рамках нового, уже 11 пакета антироссийских санкций.
Информация появилась на сайте Еврокомиссии в качестве комментария к эотму блоку ограничений, который был утверждён на этой неделе Советом ЕС. Таким образом, временная отсрочка, которая была предоставлена Берлину и Варшаве в отношении импорта российской сырой нефти по северному участку «Дружбы», прекращена.
Сегодня 11 пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу. В него, в частности, включен механизм борьбы с обходом ограничений, что позволит принимать соответствующие меры в отношении третьих стран.
В рамках этих усилий введён полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами.
В персональный список санкций добавлены 87 организаций, в том числе из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Узбекистана, Армении и Сирии. Среди прочего, ужесточён запрет на экспорт в Россию люксовых машины, а также всех видов электро- и гибридных автомобилей, в том числе не новых.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», операторы телеком-оборудования негласно продолжают поставлять технику в Россию. Причем, она даже не стала сильно дороже, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru