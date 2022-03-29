Минфин выплатил $102 млн по суверенным евробондам

Министерство финансов РФ сообщило о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям на сумму $102 млн.

Минфин полностью исполнил обязательства по еврооблигациям

Отмечается, что речь идет о внешних займах, срок погашения которых — 2035 год.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг <...> исполнены <...> в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минфин выплатил купонный доход по облигациям внешних займов в общей сумме $117,2 млн со сроком погашения в 2023 году и 2043 году, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОблигацииМинфин РФ
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