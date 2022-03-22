Минфин полностью исполнил обязательства по еврооблигациям
Россия полностью выполнила все текущие обязательства по выплате купонов евробондов с погашением в 2029 году. Об этом сообщили в министерстве финансов РФ.
Отмечается, что общая сумма купонных выплат составляет $65,7 миллионов. «Национальный расчетный депозитарий» получил средства для выплаты купонов по этому выпуску евробондов еще 21 марта 2022 года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что облигации выпуска Россия-29 подразумевают механизм погашения евробондов в рублях по курсу Банка России по состоянию на дату выполнения платежа. Это позволяет осуществлять выплаты независимо от антироссийских санкций, которые затрагивают межстрановые расчеты РФ в валюте.
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