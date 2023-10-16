Минфин: Ставки базовых налогов не изменяться в ближайшие три года

Финансовые власти России могут вновь поднять вопрос об изменениях ставок базовых налогов, в том числе на доходы физических лиц не раньше, чем через три года, то есть, в следующем бюджетном цикле. Такие сроки назвал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам при обсуждении проекта главного финансового документа страны на трёхлетний период.

В принципе, глава Минфина считает возможным вернуться к данной теме. Он также прокомментировал вопрос регулирования сверхдоходов банков. По его словам, для этого необходимы будут ключевые корректировки базового налогообложения.