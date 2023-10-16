Минфин: Ставки базовых налогов не изменяться в ближайшие три года

Финансовые власти России могут вновь поднять вопрос об изменениях ставок базовых налогов, в том числе на доходы физических лиц не раньше, чем через три года, то есть, в следующем бюджетном цикле. Такие сроки назвал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам при обсуждении проекта главного финансового документа страны на трёхлетний период.

В принципе, глава Минфина считает возможным вернуться к данной теме. Он также прокомментировал вопрос регулирования сверхдоходов банков. По его словам, для этого необходимы будут ключевые корректировки базового налогообложения.

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Вместе с тем Силуанов допустил, что часть сверхдоходов кредитных организаций, в первую очередь, Сбербанка, может поступить в федеральный бюджет в 2024 году через повышенные дивиденды.

Ранее член бюджетного комитета Госдумы Евгений Федоров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что возможное введение прогрессивного налога на сверхдоходы не принесет дополнительные триллионы бюджету из-за «офшоров».

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ФОТО: РИА Новости
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