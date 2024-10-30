Минфин США ввел санкции против российского производителя шин «Кордиант»

Минфин США включил российского производителя шин «Кордиант», недавно приобретенного «Севергрупп» Алексея Мордашова, в обновленный санкционный список. Информация об этом появилась в перечне подсанкционных лиц и организаций ведомства.

В начале октября «Севергрупп» объявила о завершении сделки по приобретению «Кордианта», одного из крупнейших производителей шин в России. В линейку компании входят легковые шины под брендами Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved, а также грузовые Cordiant Professional и Tyrex и промышленная продукция марки «Метеор».