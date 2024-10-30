Минфин США ввел санкции против российского производителя шин «Кордиант»

Минфин США включил российского производителя шин «Кордиант», недавно приобретенного «Севергрупп» Алексея Мордашова, в обновленный санкционный список. Информация об этом появилась в перечне подсанкционных лиц и организаций ведомства.

В начале октября «Севергрупп» объявила о завершении сделки по приобретению «Кордианта», одного из крупнейших производителей шин в России. В линейку компании входят легковые шины под брендами Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved, а также грузовые Cordiant Professional и Tyrex и промышленная продукция марки «Метеор».

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Ожидалось, что «Севергрупп» получит право собственности на активы с 1 октября 2024 года после одобрения сделки антимонопольными органами.

На заводах «Кордианта» работают около 8 тыс. человек. Сумма сделки не была раскрыта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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