Минфин США ожидает повышения потолка госдолга на два года

Власти США намерены повысить установленный лимит государственного долга и снять проблему его дальнейшего увеличения на ближайшие два года. Об этом сообщил министр финансов страны Скотт Бессент на заседании кабинета министров в Белом доме, которое прошло под председательством президента Дональда Трампа.

По словам Бессента, принятое решение позволит избежать обсуждения вопроса госдолга в течение двух лет. Министр выразил уверенность, что необходимые меры будут согласованы и реализованы.

Госдолг США достиг $36,174 трлн

Потолок государственного долга США на данный момент превышает 36 триллионов долларов — это исторический максимум.

В начале года Минфин страны предупредил, что без его повышения бюджет столкнется с рисками невыполнения финансовых обязательств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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