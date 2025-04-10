Минфин США ожидает повышения потолка госдолга на два года
Власти США намерены повысить установленный лимит государственного долга и снять проблему его дальнейшего увеличения на ближайшие два года. Об этом сообщил министр финансов страны Скотт Бессент на заседании кабинета министров в Белом доме, которое прошло под председательством президента Дональда Трампа.
По словам Бессента, принятое решение позволит избежать обсуждения вопроса госдолга в течение двух лет. Министр выразил уверенность, что необходимые меры будут согласованы и реализованы.
Потолок государственного долга США на данный момент превышает 36 триллионов долларов — это исторический максимум.
В начале года Минфин страны предупредил, что без его повышения бюджет столкнется с рисками невыполнения финансовых обязательств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин США ожидает повышения потолка госдолга на два года
- СМИ: Глава РФПИ Дмитриев участвовал в подготовке обмена Карелиной на Петрова
- Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью
- Медведев заявил о массовых нарушениях при экзаменах по русскому для мигрантов
- Военные из Азербайджана примут участие в параде Победы в Москве
- Иностранец с пистолетом напал на сотрудников ДПС в Обнинске
- СМИ: Шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину
- Мэр Сургута запретил чиновникам публиковать фото с алкоголем и роскошными авто
- «Аэрофлот» назвал причину аварийной посадки самолета в Шереметьево
- Охраннику из Нижегородской области смягчили приговор по делу об убийстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru