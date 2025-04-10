Минфин США ожидает повышения потолка госдолга на два года

Власти США намерены повысить установленный лимит государственного долга и снять проблему его дальнейшего увеличения на ближайшие два года. Об этом сообщил министр финансов страны Скотт Бессент на заседании кабинета министров в Белом доме, которое прошло под председательством президента Дональда Трампа.

По словам Бессента, принятое решение позволит избежать обсуждения вопроса госдолга в течение двух лет. Министр выразил уверенность, что необходимые меры будут согласованы и реализованы.