Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья
Минфин России подготовил проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья, ее понизят с 68 до 55 рублей за литр. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как отметили в ведомстве, изменения связаны со снижением цен на зерновые культуры на российском рынке из-за высокого урожая в прошлом году.
«Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции», — указали в Минфине.
Министерство уточнило, что приказ вступит в силу со дня официального опубликования.
Ранее министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал, что ВВП России по итогам года вырастет не менее чем на 2%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru