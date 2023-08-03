Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья

Как отметили в ведомстве, изменения связаны со снижением цен на зерновые культуры на российском рынке из-за высокого урожая в прошлом году.

«Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции», — указали в Минфине.

Министерство уточнило, что приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал, что ВВП России по итогам года вырастет не менее чем на 2%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

