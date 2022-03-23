В России начинают выпускать китайские электрокары

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, инвестиции производителя превысят 13 млрд рублей за 11 лет действия контракта. Электрокары будут выпускаться под брендом Evolute. Производственная линейка в 2022 году будет состоять из седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов.

Автомобили будут комплектоваться двигателями мощностью от 110 до 510 кВт, аккумуляторами емкостью от 53 до 88 кВт ч и иметь запас хода на одной зарядке от 405 до 750 км. Предполагается выпускать более 100 тысяч электромобилей в год.

Как сообщалось ранее, автомобилестроительная корпорация «Соллерс груп» и китайская Chery ведут переговоры о совместном производстве автомобилей, в том числе и электротранспорта.

