В России начинают выпускать китайские электрокары
Минпромторг, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали первый в России специнвестконтракт по внедрению технологии производства электромобилей, сказано в сообщении ведомства.
Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, инвестиции производителя превысят 13 млрд рублей за 11 лет действия контракта. Электрокары будут выпускаться под брендом Evolute. Производственная линейка в 2022 году будет состоять из седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов.
Автомобили будут комплектоваться двигателями мощностью от 110 до 510 кВт, аккумуляторами емкостью от 53 до 88 кВт ч и иметь запас хода на одной зарядке от 405 до 750 км. Предполагается выпускать более 100 тысяч электромобилей в год.
Как сообщалось ранее, автомобилестроительная корпорация «Соллерс груп» и китайская Chery ведут переговоры о совместном производстве автомобилей, в том числе и электротранспорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Румынские истребители перехватили борт Москва – Стамбул
- В России начинают выпускать китайские электрокары
- Аналитик предсказал скачок цен на нефть до $150 за баррель
- Ростуризм: наблюдается ажиотажный спрос на отдых в санаториях
- Массовая драка произошла в Новой Москве
- Пентагон: Операция РФ на Украине изменит стратегии нацбезопасности США
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 470 млн
- Трое мужчин погибли при пожаре в доме в Новом Уренгое
- Неизвестные сообщили о «минировании» двух рейсов из Москвы
- В Каспийске возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru