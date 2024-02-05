Минфин России вернется к покупкам валюты и золота с 7 февраля

Минфин России вернется к покупкам валюты и золота с 7 февраля, говорится в официальном сообщении ведомства.

Сообщается, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с в период по 6 марта 2024 года составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей.

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Всего на цели в рамках бюджетного правила будет выделено 73,2 млрд рублей.

До этого в ведомстве сообщили, что в январе нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили 675,2 миллиарда рублей, что ниже базового уровня на 37,5 миллиарда. Отмечается, что такая статистика связана с уменьшением физического объема экспорта нефти и газа. При этом в феврале планируется получить 195 миллиардов рублей с продажи ресурсов. Покупка валюты позволит компенсировать недополученные доходы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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