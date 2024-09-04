Минфин РФ нарастит в семь раз объем покупки валюты/золота с 6 сентября
Министерство финансов намерено в семь раз нарастить объём покупки иностранной валюты и золота в период с 6 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила. На эти цели будет направлено почти 173 миллиарда рублей.
Как сообщили в ведомстве, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 миллиарда рублей. Минфин прогнозирует получение дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сентябре в объёме 162 миллиардов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН, отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 миллиарда рублей.
Новые данные, которые обнародовал Минфин, даёт возможность оценить объем операций на валютном рынке, которые Центробанк проводит в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния. Исходя из этого, регулятор будет продавать валюту объемом 200 миллионов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это существенное сокращение, поскольку с 7 августа по 5 сентября ЦБ реализовывал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru