Минфин РФ нарастит в семь раз объем покупки валюты/золота с 6 сентября

Министерство финансов намерено в семь раз нарастить объём покупки иностранной валюты и золота в период с 6 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила. На эти цели будет направлено почти 173 миллиарда рублей.

Как сообщили в ведомстве, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 миллиарда рублей. Минфин прогнозирует получение дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сентябре в объёме 162 миллиардов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН, отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 миллиарда рублей.