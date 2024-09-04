Минфин РФ нарастит в семь раз объем покупки валюты/золота с 6 сентября

Министерство финансов намерено в семь раз нарастить объём покупки иностранной валюты и золота в период с 6 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила. На эти цели будет направлено почти 173 миллиарда рублей.

Как сообщили в ведомстве, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 миллиарда рублей. Минфин прогнозирует получение дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сентябре в объёме 162 миллиардов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН, отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 миллиарда рублей.

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Новые данные, которые обнародовал Минфин, даёт возможность оценить объем операций на валютном рынке, которые Центробанк проводит в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния. Исходя из этого, регулятор будет продавать валюту объемом 200 миллионов рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это существенное сокращение, поскольку с 7 августа по 5 сентября ЦБ реализовывал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день.

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ФОТО: РИА Новости
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