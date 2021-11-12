Минфин разработал условия освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья

Ранее президент Владимир Путин поручил до 1 декабря разработать поправки, касающиеся необходимости уплаты налога при продаже жилья семьями с двумя и более детьми до истечения пятилетнего срока владения недвижимостью.

Как сообщает РБК со ссылкой на проект поправок, семьи могут освободить от подоходного налога при продаже квартиры, если в семье проживают двое или более несовершеннолетних детей (или обучающихся очно детей до 24 лет). Кроме того, новую недвижимость необходимо приобрести в том же календарном году, в который продавалась старая, либо не позднее 30 апреля следующего года. В случае подписания договора долевого участия в строительстве по документу должна пройти полная оплата.

Еще одно условие для освобождения семей с детьми от подоходного налога —площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость должны быть больше по сравнению с проданным объектом. При этом кадастровая стоимость проданной квартиры не должна превышать 50 млн рублей. Также налогоплательщик или его дети на момент продажи помещения не должны иметь в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности превышает половину площади приобретенного.

Ожидается, что поправки распространятся на доходы, которые были получены начиная с налогового периода 2021 года, пишет Ura.ru.

