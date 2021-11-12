Минфин разработал условия освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья
Российские семьи с двумя и более детьми могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости, однако для этого необходимо соблюсти пять условий. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс разработало Министерство финансов РФ.
Ранее президент Владимир Путин поручил до 1 декабря разработать поправки, касающиеся необходимости уплаты налога при продаже жилья семьями с двумя и более детьми до истечения пятилетнего срока владения недвижимостью.
Как сообщает РБК со ссылкой на проект поправок, семьи могут освободить от подоходного налога при продаже квартиры, если в семье проживают двое или более несовершеннолетних детей (или обучающихся очно детей до 24 лет). Кроме того, новую недвижимость необходимо приобрести в том же календарном году, в который продавалась старая, либо не позднее 30 апреля следующего года. В случае подписания договора долевого участия в строительстве по документу должна пройти полная оплата.
Еще одно условие для освобождения семей с детьми от подоходного налога —площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость должны быть больше по сравнению с проданным объектом. При этом кадастровая стоимость проданной квартиры не должна превышать 50 млн рублей. Также налогоплательщик или его дети на момент продажи помещения не должны иметь в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности превышает половину площади приобретенного.
Ожидается, что поправки распространятся на доходы, которые были получены начиная с налогового периода 2021 года, пишет Ura.ru.
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