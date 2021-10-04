В Госдуме предложили освободить часть россиян от подоходного налога

Россиян, зарабатывающих меньше 20 тысяч рублей в месяц, необходимо освободить от уплаты подоходного налога, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление депутат Госдумы Ярослава Нилова.

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Он считает, что освобождение от уплаты подоходного налога граждан должно стать вторым шагом в построении прогрессивной системы налогообложения. Первый шаг — установление подоходного налога в размере 15% для россиян с суммарным годовым заработком, превышающим пять миллионов рублей.

По словам парламентария, вопрос, который обсуждали долго и аккуратно, решился удачно и теперь полученные бюджетом дополнительные средства нашли применение — они идут на лечение детей с редкими и опасными заболеваниями.

Ранее Нилов прокомментировал предложение о выплате один раз в три года в пособия в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Налоги
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