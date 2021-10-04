В Госдуме предложили освободить часть россиян от подоходного налога
Россиян, зарабатывающих меньше 20 тысяч рублей в месяц, необходимо освободить от уплаты подоходного налога, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление депутат Госдумы Ярослава Нилова.
Он считает, что освобождение от уплаты подоходного налога граждан должно стать вторым шагом в построении прогрессивной системы налогообложения. Первый шаг — установление подоходного налога в размере 15% для россиян с суммарным годовым заработком, превышающим пять миллионов рублей.
По словам парламентария, вопрос, который обсуждали долго и аккуратно, решился удачно и теперь полученные бюджетом дополнительные средства нашли применение — они идут на лечение детей с редкими и опасными заболеваниями.
Ранее Нилов прокомментировал предложение о выплате один раз в три года в пособия в размере 10 тысяч рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Возобновлен транзит газа в Венгрию через Украину
- В Госдуме предложили освободить часть россиян от подоходного налога
- Венгрия полностью прекратила транзит газа через Украину
- Журналисты опубликовали «досье Пандоры» об офшорах
- Стало известно о хаосе на встрече Путина с Байденом
- Названы способы сэкономить на ЖКУ
- Премьер Грузии сообщил, что Саакашвили планировал убийство ради беспорядков
- Крушение вертолета под Москвой: трое погибших
- Мужчина и ребенок погибли в автоаварии в Саратовской области
- Эксперт дал совет, как защитить смартфон от зимних холодов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru