Минфин разместил облигации федерального займа более чем на 820 млрд рублей

В сообщении говорится, что результаты проведённых аукционов «продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики», а также доверие к макроэкономической политике, которую проводит правительством РФ.

«В результате размещены облигации номинальным объёмом более 820 млрд рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 трлн рублей», - уточнили в Минфине.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки российской экономики, сообщает RT.

