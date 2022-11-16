Минфин разместил облигации федерального займа более чем на 820 млрд рублей

Министерство финансов РФ разместило облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Финансист: облигации более выгодным вложением средств, чем вклады

В сообщении говорится, что результаты проведённых аукционов «продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики», а также доверие к макроэкономической политике, которую проводит правительством РФ.

«В результате размещены облигации номинальным объёмом более 820 млрд рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 трлн рублей», - уточнили в Минфине.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки российской экономики, сообщает RT.

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