Минфин разместил облигации федерального займа более чем на 820 млрд рублей
Министерство финансов РФ разместило облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что результаты проведённых аукционов «продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики», а также доверие к макроэкономической политике, которую проводит правительством РФ.
«В результате размещены облигации номинальным объёмом более 820 млрд рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 трлн рублей», - уточнили в Минфине.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки российской экономики, сообщает RT.
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