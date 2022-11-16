Финансист: облигации более выгодным вложением средств, чем вклады

По его словам, облигации позволят долгосрочным инвесторам получить дополнительный доход. При этом краткосрочные инвесторы должны самостоятельно отслеживать риски, так как их доход обеспечивается привлечением эмитентами финансирования на короткие сроки.

Как отметил эксперт, в настоящий момент долгосрочные инвесторы выигрывают на увеличении доходности ОФЗ из-за дефицита «длинных денег».

Россияне хранят все свои деньги в наличных в том случае, если не верят ни государству, ни банковской системе, однако большинство граждан все равно хранит средства на срочных депозитах, рассказал экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

