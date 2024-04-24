Минфин: Процентная ставка по семейной ипотеке для малых городов будет от 6%
Процентная ставка по семейной ипотеке для малых городов будет как минимум 6% годовых, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы Минфина РФ Ивана Чебескова.
По его словам, основной акцент будет делаться на развитие и поддержку индивидуального жилищного строительства, так как в малых городах возводится небольшой процент многоквартирных домов, а большая часть местных жителей желает поселиться в собственных домах.
В настоящее время министерство обсуждают детали программы, по этому преждевременно говорить о точных размерах процентной ставки.
Ранее в Госдуме не поддержали повышение ставки по семейной ипотеке до 12%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Смоленской области после атаки беспилотников произошли пожары на объектах ТЭК
- Минфин: Процентная ставка по семейной ипотеке для малых городов будет от 6%
- Сестра Ким Чен Ына: США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР
- Байден рассчитывает возобновить поставки оружия Украине на текущей неделе
- РПЦ: Необходимо ввести наказание за ложные доносы на семью
- На улицах Москвы заметили трофейные Bradley, Marder и БТР М113
- В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины
- СМИ: Замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке»
- В Воронежской области уничтожили еще один украинский беспилотник
- Столтенберг: Истребители F-16 усилят ПВО Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru