Минфин: Процентная ставка по семейной ипотеке для малых городов будет от 6%

По его словам, основной акцент будет делаться на развитие и поддержку индивидуального жилищного строительства, так как в малых городах возводится небольшой процент многоквартирных домов, а большая часть местных жителей желает поселиться в собственных домах.

В настоящее время министерство обсуждают детали программы, по этому преждевременно говорить о точных размерах процентной ставки.

Ранее в Госдуме не поддержали повышение ставки по семейной ипотеке до 12%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

