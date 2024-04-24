Минфин: Процентная ставка по семейной ипотеке для малых городов будет от 6%

Процентная ставка по семейной ипотеке для малых городов будет как минимум 6% годовых, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы Минфина РФ Ивана Чебескова.

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По его словам, основной акцент будет делаться на развитие и поддержку индивидуального жилищного строительства, так как в малых городах возводится небольшой процент многоквартирных домов, а большая часть местных жителей желает поселиться в собственных домах.

В настоящее время министерство обсуждают детали программы, по этому преждевременно говорить о точных размерах процентной ставки.

Ранее в Госдуме не поддержали повышение ставки по семейной ипотеке до 12%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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