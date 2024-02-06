Минфин прорабатывает вопрос о введении акциза на медицинский спирт
В России прорабатывается вопрос о введении акциза на медицинский спирт, сообщили в пресс-службе Минфина РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что мера должна помочь в борьбе с повышением цена на ряд лекарственных препаратов.
До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что прорабатывается целый комплекс мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. В частности, за год количество торговых позиций упало на 11%, а наибольшее падение за год продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 рублей.
Выпуск дешевых лекарств становится нерентабельным для производителей, однако радует, что сегодня практически любой препарат можно заменить более доступными аналогами, заявила «Радиоточке НСН» директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская.
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