Мурашко: Страны мира все активнее интересуются лекарствами из России

«У нас высокие компетенции по разработке хирургических методов лечения, медикаментозных, химиотерапии. И еще один уникальный блок для нашей страны - мы имеем высокие компетенции по радиофармацевтическим препаратам», - сказал Мурашко в интервью РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день Россия поставляет больше 40% изотопов, необходимых для производства радиофармпрепаратов, в страны БРИКС. Мурашко также отметил, что такими лекарствами интересуются Бразилия, Китай и другие страны.

Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, отмечает «Радиоточка НСН».

