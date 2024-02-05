Мурашко: Страны мира все активнее интересуются лекарствами из России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что различные страны все охотнее интересуются лекарствами, которые разрабатываются и выпускаются в России.
«У нас высокие компетенции по разработке хирургических методов лечения, медикаментозных, химиотерапии. И еще один уникальный блок для нашей страны - мы имеем высокие компетенции по радиофармацевтическим препаратам», - сказал Мурашко в интервью РИА Новости.
По его словам, на сегодняшний день Россия поставляет больше 40% изотопов, необходимых для производства радиофармпрепаратов, в страны БРИКС. Мурашко также отметил, что такими лекарствами интересуются Бразилия, Китай и другие страны.
Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru