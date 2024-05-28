Минфин представил параметры прогрессивной шкалы налогообложения
Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.
Порог месячного дохода установлен на уровне 200 тыс. рублей. Работники с годовым доходом ниже этой суммы будут облагаться налогом по ставке 13%.
Таким образом, налоговая ставка будет изменяться в зависимости от годового дохода: для доходов от 2,4 до 5 млн рублей ставка составит 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, а свыше 50 млн рублей — 22%.
«Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год», — уточнил глава Минфина Антон Силуанов.
Повышенный налог будет взиматься только с избытка дохода, а не со всей его суммы. При этом дополнительные выплаты и денежное довольствие участников спецоперации не учитываются при расчете увеличенного НДФЛ.
Налог на процентные доходы от депозитов и продажу ценных бумаг составит 13% — до 2,4 млн рублей. Если доходы превысят эту сумму, ставка составит 15%, но без дальнейшего нарастания. Однако льгота по налогу для владельцев ценных бумаг и долей, сохранявшаяся при их владении более пяти лет и освобождавшая от уплаты налога на доходы по ним прекратится, если доходы за год будут больше 50 млн рублей.
Согласно рекомендациям Госдумы, правительство должно принять налоговые изменения весной, чтобы они начали действовать с 1 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru