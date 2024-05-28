Силуанов: прогрессивный НДФЛ затронет только 3,2% работающего населения
Прогрессивный налог на доходы физлиц затронет только 2 млн человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, сообщили в пресс-службые Минфина.
По словам министра, это составляет 3,2% работающего населения России.
«Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием», — добавил он.
Во вторник Минфин предложил перейти к расширенной прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц. Ставка в 13% сохранится для граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год, а максимальная ставка 22% будет распространяться на доходы, превышающие 50 млн рублей в год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru