Минфин предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров при въезде в ЕАЭС
Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей до 50 евро и 10 килограммов при повторном въезде на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение месяца. Проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
С 1 января 2019 года на территорию страны можно ввозить без уплаты пошлины товары стоимостью до 500 евро и 25 килограммов. Эту норму Минфин предлагает сохранить для первого въезда в течение месяца, а для второго и последующих снизить.
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