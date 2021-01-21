Минфин предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров при въезде в ЕАЭС

Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей до 50 евро и 10 килограммов при повторном въезде на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение месяца. Проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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С 1 января 2019 года на территорию страны можно ввозить без уплаты пошлины товары стоимостью до 500 евро и 25 килограммов. Эту норму Минфин предлагает сохранить для первого въезда в течение месяца, а для второго и последующих снизить.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЕАЭСНалоги
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