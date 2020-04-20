В РФ упростили беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19

В России упростили беспошлинный ввоз на медицинские товары, предназначенные для борьбы с коронавирусом COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

К таким товарам, согласно постановлению кабмина, относятся тесты на COVID-19, аппараты искусственной вентиляции лёгких, медицинские маски и защитные костюмы.

Отмечается, что продукция может быть ввезена без уплаты пошлин, если она предназначена для безвозмездной передачи медучерждениям. Подтверждать целевое назначение товаров поручено Минпромторгу и Минздраву. Ранее эти полномочия были у региональных властей. Как ожидается, это ускорит процесс получения необходимых разрешений.



