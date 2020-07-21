Минфин предложил сэкономить на индексации зарплат чиновников

Министерство финансов РФ предложило не проводить индексацию зарплат чиновников в 2021 году и перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих на период после 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на опубликованную ведомством новую методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований.

Ещё одно предложение Минфина – сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023. Все эти шаги позволят сократить бюджетные ассигнования на 1,4 триллиона рублей в 2021 году, на 1,89 триллиона в 2022 году.Э кономия в 2023 году составит 1,36 триллиона рублей, следует из расчётов Минфина.

В министерстве рассчитывают, что вместе с сокращением бюджетных расходов на государственную программу вооружений на 5% предложенный пакет мер позволит сбалансировать федеральный бюджет в следующие три года. В 2020 году бюджет будет дефицитным на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

