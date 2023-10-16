Минфин предложил повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк

В проекте приказа, который размещён на официальном портале проектов нормативных актов, говорится, что со следующего года минимальная цена водки составит 299 рублей, бренди - 403 рубля, коньяка - 556 рублей. Речь идёт об объёме 0,5 литра.

В настоящее время в России минимальная цена бутылки водки составляет 281 рубль, бренди - 375 рублей, коньяка - 517 рублей.

Кроме того, предлагается ввести минимальную цену на ром - 403 рубля за 0,5 литра.

«При разработке документа принимались во внимание также влияние введённых внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов», - указали в ведомстве.

Ранее Росалкогольтабакконтроль заявил, что с начала 2023 года в России упало производство коньяка и водки - на семь процентов и пять процентов, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

