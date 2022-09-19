Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что до конца сентября необходимо принять решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

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По его словам, представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подали соответствующую заявку, ритейлерам нужно успеть закупиться к новогодним праздникам.

«Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках... Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение», - подчеркнул он.

Ранее Минпромторг РФ предложил изменить перечень товаров для параллельного импорта, включив в список шампанское, вермут и крепкие алкогольные напитки зарубежных производителей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАлкогольИмпортДенис Мантуров
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