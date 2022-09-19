Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что до конца сентября необходимо принять решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта, сообщает РИА Новости.
По его словам, представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подали соответствующую заявку, ритейлерам нужно успеть закупиться к новогодним праздникам.
«Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках... Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение», - подчеркнул он.
Ранее Минпромторг РФ предложил изменить перечень товаров для параллельного импорта, включив в список шампанское, вермут и крепкие алкогольные напитки зарубежных производителей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя
- Командир Boeing умер во время полёта из Новокузнецка в Санкт-Петербург
- Компания Unilever сменила гендиректора в России
- Синоптик назвал регионы, куда придёт разрушительный ураган из Курской области
- Жителя Кузбасса посадили за призывы убить президента РФ
- Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета
- Пушилин: пресечена попытка прорыва ВСУ в город Кременная
- Бочкарев: За пять лет из списка долгостроев Москвы исключены 173 дома
- Мэр Донецка заявил о 13 погибших в результате обстрела ВСУ
- Песков не стал комментировать предложение Кадырова о «самомобилизации»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru