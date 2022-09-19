Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя

По его словам, представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подали соответствующую заявку, ритейлерам нужно успеть закупиться к новогодним праздникам.

«Как они говорят, хотят пополнить ассортимент теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках... Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение», - подчеркнул он.

Ранее Минпромторг РФ предложил изменить перечень товаров для параллельного импорта, включив в список шампанское, вермут и крепкие алкогольные напитки зарубежных производителей, сообщает RT.