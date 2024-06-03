Минфин повысил оценку дефицита бюджета в 2024 году до 2,12 трлн рублей

Министерство финансов России пересмотрело оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год, увеличив ее на почти 525 млрд рублей. Теперь ожидается, что дефицит составит 2,12 трлн рублей, что эквивалентно 1,1% от ВВП, следует из опубликованного законопроекта.

Согласно законопроекту, предлагается утвердить общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год в размере 35 062,5 млрд рублей, что составляет 18,3% от ВВП. Этот показатель на 2,8 млрд рублей меньше, чем объем, установленный законом № 540-ФЗ.

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Помимо этого, документ предусматривает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год в размере 37 182,6 млрд рублей, что составляет 19,4% от ВВП. Этот показатель превышает объем, утвержденный законом № 540-ФЗ, на 522 млрд рублей.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно этому документу, дефицит бюджета в 2024 году должен составить 1,595 тлрн рублей. На 2025 год запланирован дефицит в размере 0,83 трлн рублей, а в 2026 году он прогнозируется на уровне 1,536 трлн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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