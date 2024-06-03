Минфин повысил оценку дефицита бюджета в 2024 году до 2,12 трлн рублей

Министерство финансов России пересмотрело оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год, увеличив ее на почти 525 млрд рублей. Теперь ожидается, что дефицит составит 2,12 трлн рублей, что эквивалентно 1,1% от ВВП, следует из опубликованного законопроекта.

Согласно законопроекту, предлагается утвердить общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год в размере 35 062,5 млрд рублей, что составляет 18,3% от ВВП. Этот показатель на 2,8 млрд рублей меньше, чем объем, установленный законом № 540-ФЗ.