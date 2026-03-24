Минфин планирует пересмотреть бюджетное правило с 2027 года

Цена отсечения нефти на 2027-й и дальнейшие года может измениться. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Минфин США: Россия получит до $2 млрд бюджетных доходов от ослабления санкций

По его словам, в настоящее время идёт обсуждение данного вопроса, так как текущая цена отсечения нефти не соответствует средне- и долгосрочным бюджетным параметрам.

Он отметил, что из-за заниженной действующий планки в резервы изымаюися средства, которые можно было бы направить на текущие расходы.

Ранее экс-замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Александр Сафонов заявил «Радиоточке НСН», что Минфин пошел на сокращение бюджета из-за уменьшения доходов от продажи сырья и замедления экономики.

ФОТО: РИА Новости
