Минфин планирует пересмотреть бюджетное правило с 2027 года
Цена отсечения нефти на 2027-й и дальнейшие года может измениться. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
По его словам, в настоящее время идёт обсуждение данного вопроса, так как текущая цена отсечения нефти не соответствует средне- и долгосрочным бюджетным параметрам.
Он отметил, что из-за заниженной действующий планки в резервы изымаюися средства, которые можно было бы направить на текущие расходы.
Ранее экс-замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Александр Сафонов заявил «Радиоточке НСН», что Минфин пошел на сокращение бюджета из-за уменьшения доходов от продажи сырья и замедления экономики.
Горячие новости
- Минфин планирует пересмотреть бюджетное правило с 2027 года