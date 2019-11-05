Федеральный бюджет России получит более 2 триллионов рублей от повышения ставки НДС до 20% в 2020—2022 годах. Об этом сообщили в министерстве финансов. Уточняется, что уже в будущем году бюджет получит благодаря повышению НДС 639 миллиарда рублей.

По дaнным ведомствa Aнтонa Силуaновa, рост дополнительных поступлений исключительно от повышения стaвки НДС (более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годaх) превысит инфляцию (по 4% ежегодно), то есть эти дополнительные доходы госбюджетa будут рaсти в реaльном вырaжении, сообщает Ura.ru.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью НСН заявил, что повышение НДС ударит по карману простых граждан, доходы которых и так оставляют желать лучшего.

