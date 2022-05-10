Минфин опроверг информацию о спаде ВВП России на 12%
Министерство финансов опровергло данные о падении экономики России в 2022 году, которое якобы станет крупнейшим с 1994 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Минфин ожидает падения ВВП на 12% в текущем году в связи с усиливающимися санкциями в отношении РФ.
В министерстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
«В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством РФ и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики», — указывает Минфин.
Кроме того, в министерстве отметили, что в полномочия ведомства не входит составление макроэкономических прогнозов.
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