Минфин опроверг информацию о спаде ВВП России на 12%

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Минфин ожидает падения ВВП на 12% в текущем году в связи с усиливающимися санкциями в отношении РФ.

В министерстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

«В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством РФ и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики», — указывает Минфин.

Кроме того, в министерстве отметили, что в полномочия ведомства не входит составление макроэкономических прогнозов.

