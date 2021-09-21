Минфин объяснил, кого коснется корректировка НДПИ

Изменение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) коснется не только руды, коксующегося угля и удобрений, но и жидкой стали. Об этом заявил глава Минфин РФ Антон Силуанов.

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"И жидкая сталь, да. Четыре позиции", - цитирует министра ТАСС. Жидкая сталь представляет собой сплав железа с углеродом. Он является первичным сырьем для производства продукции из металла.

Правительство в течение недели решало вопрос с изменением НДПИ в ходе встреч с представителями металлургических компаний. Кабмин рассматривает привязку формулы налога к мировым котировкам на сырье.

Ранее первый зампред правительства Андрей Белоусов назвал сумму, которую металлургические компании должны, по его мнению, в бюджет из-за роста цен.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:НалогиМинфин РФСилуанов
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