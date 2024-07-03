Минфин: Объем ФНБ составил 12,6 трлн рублей

«По состоянию на 1 июля 2024 г. объем ФНБ составил 12 601 672,4 млн рублей», — указали в ведомстве.

Отмечается, что эта сумма составляет 7% от ВВП, прогнозируемого на текущий год, и эквивалентна $146,962 млрд.

По данным Минфина, объем ликвидных активов ФНБ достиг 4,6 трлн рублей ($53 684,4 млн), или 2,6% прогнозируемого ВВП.

Ранее министерство полностью обнулило долю евро в ФНБ, стратегический запас РФ состоит лишь из рублей, юаней и золота, напоминает RT.

