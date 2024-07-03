Минфин: Нефтегазовые доходы России сократились до минимума с января
Нефтегазовые доходы России по итогам июня составили 746,6 млрд рублей, это минимальный результат с января. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
Для сравнения: майский показатель составил 793,7 млрд рублей, в апреле он достиг 1229 млрд рублей. При этом в июне продажа газа принесла в российский бюджет 108,7 млрд рублей против 116,5 млрд рублей в мае.
Отмечается, что доходы от продажи нефти упали до 855,1 млрд рублей по сравнению с 937 млрд рублей месяцем ранее.
Ранее сообщалось, что российские компании нефтяной и газовой отраслей столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы. По данным аналитиков, отрасли не хватает около 40 тысяч сотрудников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru