Минфин не поддержал нулевой НДС на мандарины и новогодние ёлки

Замминистра пояснил, что снижение ставки НДС – непрозрачная мера поддержки, которая не гарантирует потребителям уменьшения цен на товары. Также напомнил, что в данный момент при продаже мандаринов применяется пониженная ставка НДС в 10%, уточняет агентство.

Кроме того, в Минфине опасаются, что введение нулевого НДС на мандарины и новогодние елки «создаст прецедент» для схожих мер по отношению к другим товарам. В перспективе это приведет к дополнительным потерям доходов бюджета.

В начале декабря представитель партии «Новые люди» Даванков отправил в Минфин письмо с предложением обнулить ставку налога на товары, которые выросли в цене существеннее всех прочих новогодних расходов россиян. В своем обращении он подчеркнул, что инициатива понизит стоимость таких символов праздника, как елки и мандарины.

Ранее СМИ сообщали о том, что цены на праздничный стол в Новый год вырастут на 5,5-10 процентов. При этом отмечалось, что мандарины выросли в цене на 63 процента, передает «Радиоточка НСН».



