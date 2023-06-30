Минфин: Налоговые сборы с состоятельных россиян превысили 1 трлн рублей

Повышенный НДФЛ в 2022 году принес в бюджет страны сумму свыше триллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту закона об исполнении бюджета за прошедший год.

Так, повышенный налог взимается с части дохода физического лица, которая превышает 5 млн рублей в год, остальной заработок облагается по ставке 13%. В Минфине отметили, что за год было получено 1,013 трлн рублей, 132 миллиарды из этой суммы поступили в федеральный бюджет.