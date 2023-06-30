Минфин: Налоговые сборы с состоятельных россиян превысили 1 трлн рублей

Повышенный НДФЛ в 2022 году принес в бюджет страны сумму свыше триллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту закона об исполнении бюджета за прошедший год.

Так, повышенный налог взимается с части дохода физического лица, которая превышает 5 млн рублей в год, остальной заработок облагается по ставке 13%. В Минфине отметили, что за год было получено 1,013 трлн рублей, 132 миллиарды из этой суммы поступили в федеральный бюджет.

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Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей. Он отметил, что «будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы». Он призвал направить «налог на "Патрики"» на развитие не таких популярных, но не менее значимых районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники.

Увеличенная ставка НДФЛ для «супербогатых» граждан не пополнит российский бюджет, а уменьшит его, так как средства сразу будут переведены в офшоры, заявил депутат Госдумы от «Единой России, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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