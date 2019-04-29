Минфин может похоронить несетевые магазины в России

Несетевые магазины в России могут закрыться из-за непомерной налоговой нагрузки в случае реализации инициативы министерства финансов РФ. С таким предупреждением выступили Ассоциация малоформатной торговли и организация «Опора России», сообщает РБК.

Организации, представляющие бизнес, подвергли жёсткой критике идею Минфина лишить продавцов, которые реализуют маркированный товар, специального налогового режима. Они направили соответствующее письмо первому заместителю председателя правительства, главе Минфина Антону Силуанову.

Как отмечают «Известия», предприниматели полагают, что отмена единого налога на вмененный доход вызовет крах несетевой торговли, поскольку магазины просто не справляться с возросшей фискальной нагрузкой. По оценке «Опоры России», при переходе на новый режим потери прибыли могут составить от 23% до 109% в зависимости от товарооборота.

Годом ранее кабинет министров утвердил перечень товаров, для которых будет обязательна маркировка в текущем году. В этом списке значатся табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, постельное и кухонное белье, обувь и фотокамеры.

