Минфин: кредиты ведут россиян к падению доходов
Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат, сообщает ТАСС.
По данным Министерства финансов, заработная плата россиян в первом полугодии 2019 года выросла на 1,5 процента. При этом динамика располагаемых доходов снизилась до -1,3 процента, в том числе из-за платежей по кредиту.
«В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», — цитирует сообщение ведомства Газета.ru.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, почему высокие зарплаты россиян не выгодны власти.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Венгрия решила отобрать свои паспорта у украинцев из Закарпатья
- Россиянам рекомендуют адаптироваться к климату при поездках на работу
- Меньше зимы, больше лета. Метеорологи предупреждают об изменении климата
- Стартовала заявочная кампания третьего сезона конкурса «Лидеры России»
- Спасатель рассказал, как противостоять агрессивным собакам