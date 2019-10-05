Минфин: кредиты ведут россиян к падению доходов

Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат, сообщает ТАСС.

По данным Министерства финансов, заработная плата россиян в первом полугодии 2019 года выросла на 1,5 процента. При этом динамика располагаемых доходов снизилась до -1,3 процента, в том числе из-за платежей по кредиту.

«В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», — цитирует сообщение ведомства Газета.ru.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, почему высокие зарплаты россиян не выгодны власти.



