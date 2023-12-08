Минфин: Инфляция в 2024 году составит 4,5%

Инфляция в России в 2024 году составит 4,5%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

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«Мы прогнозируем чуть больше 4% - 4,5%», — сообщил глава Минфина.

Как отметил Силуанов, чтобы «люди не почувствовали», власти повышают социальные выплаты в стране на прогнозируемый уровень инфляции.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в следующем году вернет инфляцию к цели на уровне 4%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Антон СилуановИнфляцияМинфин

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