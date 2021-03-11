Минфин допустил пополнение ФНБ 2 трлн рублей от нефтегазовых доходов

Минфин рассчитывает, что по итогам текущего года в Фонд национального благосостояния поступит более чем 2 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает РБК.

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Там отметили, что это произойдет в случае сохранения текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета планируется перевести в Фонд национального благосостояния.

Накануне Счетная палата заявила, что источники для пополнения ФНБ в этом году исчерпаны, передает RT. Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, которые в минувшем году были довольно скромные.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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