Минфин допустил пополнение ФНБ 2 трлн рублей от нефтегазовых доходов
Минфин рассчитывает, что по итогам текущего года в Фонд национального благосостояния поступит более чем 2 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает РБК.
Там отметили, что это произойдет в случае сохранения текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета планируется перевести в Фонд национального благосостояния.
Накануне Счетная палата заявила, что источники для пополнения ФНБ в этом году исчерпаны, передает RT. Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, которые в минувшем году были довольно скромные.
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