Денег никто не получит! Экономист о прекращении пополнения ФНБ
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что теперь вытащить деньги из Фонда национального благосостояния станет ещё сложнее.
Источники для пополнения Фонда национального благосостояния в 2021 году исчерпаны. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, которые в минувшем году были довольно скромные.
«В ФНБ поступают дополнительные доходы от продаж нефти - избыточные, по мнению Минфина, деньги. И, наоборот, из него можно тратить деньги, если цена нефти ниже цены отсечения ($42,4 за баррель в 2020 году - прим. НСН). Но все это происходит с очень большим временным лагом, в 2021 году в ФНБ зачисляются средства, которые получены в 2020. В прошлом году они ушли в минус, поэтому зачислять туда нечего. Если в этом году цена на нефть будет выше цены отсечения, то средства в ФНБ будут зачисляться только в следующем. А пока они не зачислены в ФНБ, они лежат на счетах Минфина, и он ими там распоряжается, покупает валюту и так далее. На экономике это никак не скажется. К экономике ФНБ имеет опосредованное отношение», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что расходовать деньги фонда на различные инфраструктурные проекты в нынешних условиях не позволят.
«ФНБ – это кубышка, куда складывают на черный день деньги. Но вытащить их оттуда невероятно сложно. Это все сейчас происходит, потому что год назад упала цена на нефть. Цена с тех пор отросла обратно, и она уже довольно долго находится выше цены отсечения. Если не произойдет чего-то невероятного, то в следующем году ФНБ получит свою порцию денег. Это тот самый запас, который лежит на черный день, о нем говорят "Посмотрите, как он растет!" или "Посмотрите, какой большой!", "Не волнуйтесь, если придет черный день, все будет отлично", "Мы на эти деньги проживем 20 лет". Периодически кто-то пытается получить оттуда денег на какие-то инфраструктурные проекты. Раньше это даже кому-то удавалось, а в нынешней ситуации, когда никто не понимает, что будет происходить с пандемией и экономикой, все значительно аккуратнее будут к этому относиться. Никто на железные дороги деньги в обозримом будущем из ФНБ не получит», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что федеральный бюджет РФ в 2020 году исполнен с дефицитом 3,9% ВВП. При этом 300 млрд для финансирования бюджета планируется получить из ФНБ.
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