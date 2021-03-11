Денег никто не получит! Экономист о прекращении пополнения ФНБ

Источники для пополнения Фонда национального благосостояния в 2021 году исчерпаны. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, которые в минувшем году были довольно скромные.

«В ФНБ поступают дополнительные доходы от продаж нефти - избыточные, по мнению Минфина, деньги. И, наоборот, из него можно тратить деньги, если цена нефти ниже цены отсечения ($42,4 за баррель в 2020 году - прим. НСН). Но все это происходит с очень большим временным лагом, в 2021 году в ФНБ зачисляются средства, которые получены в 2020. В прошлом году они ушли в минус, поэтому зачислять туда нечего. Если в этом году цена на нефть будет выше цены отсечения, то средства в ФНБ будут зачисляться только в следующем. А пока они не зачислены в ФНБ, они лежат на счетах Минфина, и он ими там распоряжается, покупает валюту и так далее. На экономике это никак не скажется. К экономике ФНБ имеет опосредованное отношение», - отметил он.