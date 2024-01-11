Минфин: Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,9% ВВП

По предварительным данным, дефицит Федерального бюджета по итогам 2023 года составил 1,9% ВВП или 3,2 триллиона рублей, рассказали в Минфине России.

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Изначально в бюджете на минувший год были запланированы доходы 26,13 триллионов рублей и расходы 29,056 триллионов рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что Федеральный бюджет России на 2024-2026 годы предусматривает почти 600 миллиардов рублей на индексацию страховых пенсий, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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