Минфин: Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,9% ВВП
11 января 202415:36
По предварительным данным, дефицит Федерального бюджета по итогам 2023 года составил 1,9% ВВП или 3,2 триллиона рублей, рассказали в Минфине России.
Изначально в бюджете на минувший год были запланированы доходы 26,13 триллионов рублей и расходы 29,056 триллионов рублей.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что Федеральный бюджет России на 2024-2026 годы предусматривает почти 600 миллиардов рублей на индексацию страховых пенсий, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru