Минэнерго: Цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Нефтяные цены после текущего обвала на мировых рынках могут восстановиться через несколько месяцев. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия-24» дал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Он также утверждал, что падение нефти не скажется на стоимости бензина в России за счет принятых ранее кабинетом министров мер регулирования, отмечает Газета.ру.
При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что падение нефтяных цен выгодно для потребителей, поскольку приведет на американском рынке к удешевлению бензина.
Новак также уточнил, что Россия в ближайшее время может нарастить добычу нефти на 250-300 тысяч баррелей в сутки, а в среднесрочной перспективе до 500 тысяч бочек в сутки. Глава Минэнерго также сообщил, что страны ОПЕК соберутся в мае – июне, чтобы оценить ситуацию на рынке.
Ранее России в рамках соглашения ОПЕК+ отказалась сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года в связи с ситуацией с коронавирусом. С 1 апреля соглашение об ограничении добычи нефти между Москвой и организацией стран-экспортеров нефти прекращается. Фактический развал ОПЕК+ вызвал обвальное падение цен на нефть.
Вслед за падением нефти последовал обвал рубля по отношению к доллару и евро – в минувшие выходные на электронных торгах, а сегодня утром и на старте сессии Московской биржи, передает Ura.ru. Курс американской валюты повысился до 72 рублей ,77 копеек.
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