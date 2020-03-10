Минэнерго: Цены на нефть восстановятся за несколько месяцев

Нефтяные цены после текущего обвала на мировых рынках могут восстановиться через несколько месяцев. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия-24» дал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Он также утверждал, что падение нефти не скажется на стоимости бензина в России за счет принятых ранее кабинетом министров мер регулирования, отмечает Газета.ру.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что падение нефтяных цен выгодно для потребителей, поскольку приведет на американском рынке к удешевлению бензина.

Новак также уточнил, что Россия в ближайшее время может нарастить добычу нефти на 250-300 тысяч баррелей в сутки, а в среднесрочной перспективе до 500 тысяч бочек в сутки. Глава Минэнерго также сообщил, что страны ОПЕК соберутся в мае – июне, чтобы оценить ситуацию на рынке.