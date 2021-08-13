Минэнерго сообщило о полноценном обеспечении России топливом
Производства нефтепродуктов на предприятиях в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передает РИА Новости.
По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, производства на российских заводах достаточно «с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО "Сургутнефтегаз" на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже».
Шульгинов добавил, что нефтяные компании начали дополнительно выполнять рекомендации Минэнерго, согласно которым для отгрузки на внутренний рынок необходимо использовать запасы бензина и дизельного топлива с нефтебаз. Глава Минэнерго отметил, что текущий уровень запасов топлива достаточно высокий для летнего сезона.
Ранее сообщалось, что ФАС и Минэнерго продолжают осуществлять мониторинг ситуации на российском рынке моторного топлива, напоминает RT. Ведомства следят за обстановкой с учетом плановых ремонтных работ на заводах для поддержания стабильного топливообеспечения регионов.
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