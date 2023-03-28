Минэнерго Швеции: В ЕС видят риски на будущий отопительный сезон

Она отметила, что отказ от поставок российского топлива и переключение на других поставщиков не сможет решить проблему нехватки энергоресурсов в ЕС. Буш указала, что союз работает над продвижением возобновляемой энергетики.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН отмечал, что к следующему отопительному сезону Евросоюзу нужно будет закупать мало «голубого топлива». При этом, указывал он, цены на него достаточно низкие.

