Минэнерго Швеции: В ЕС видят риски на будущий отопительный сезон

В Евросоюзе сохраняются риски перед следующим отопительным сезоном, несмотря на хорошие показатели по заполненности газовых хранилищ по итогам зимы. Такое заявление сделала министр энергетики Швеции Эбба Буш, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что отказ от поставок российского топлива и переключение на других поставщиков не сможет решить проблему нехватки энергоресурсов в ЕС. Буш указала, что союз работает над продвижением возобновляемой энергетики.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН отмечал, что к следующему отопительному сезону Евросоюзу нужно будет закупать мало «голубого топлива». При этом, указывал он, цены на него достаточно низкие.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЕвросоюзГаз

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