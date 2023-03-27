СМИ: Отказ Италии от российского газа затрудняет выполнение ее экологических обязательств
Отказ Италии от российского газа затрудняет соблюдение государством обязательств в области экологии. Об этом сообщила газета Financial Times.
Отмечается, что итальянское правительство нарушило обязательства по крупному соглашению в области изменения климата. По данным газеты, до начала спецоперации на Украине 40% импорта Италией газа приходилось на Россию.
Ранее глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа зимой 2024-2025 года. На этом фоне заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил НСН, что отказ Италии от российского газа создаст проблемы для экономики этой страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- В Австралии заявили, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Брисбене
- Киевское направление Московской железной дороги станет Калужским
- Марочко заявил о тяжелой ситуации для Киева в Артемовске
- СМИ: Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны
- Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания
- Азербайджан предложил армянам Карабаха провести вторую встречу в Баку
- Военная контрразведка Польши задержала иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
- СМИ: Нетаньяху приостановит судебную реформу
- Экономист Колташов предрек экономике Китая сложный период
- Рогов: Мелитополь обстреляли управляемыми ракетами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru