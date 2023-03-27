СМИ: Отказ Италии от российского газа затрудняет выполнение ее экологических обязательств

Отказ Италии от российского газа затрудняет соблюдение государством обязательств в области экологии. Об этом сообщила газета Financial Times.

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Отмечается, что итальянское правительство нарушило обязательства по крупному соглашению в области изменения климата. По данным газеты, до начала спецоперации на Украине 40% импорта Италией газа приходилось на Россию.

Ранее глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа зимой 2024-2025 года. На этом фоне заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил НСН, что отказ Италии от российского газа создаст проблемы для экономики этой страны.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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