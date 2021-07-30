Минэнерго России попросило ускорить процедуру запрета экспорта бензина

«Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство рассматривает возможность введения временных ограничений на вывоз бензина для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

На этой неделе Шульгинов заявлял о возможном введении запрета на экспорт бензина. Как ожидалось, ограничения будут введены как минимум на три месяца.

