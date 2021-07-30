Минэнерго России попросило ускорить процедуру запрета экспорта бензина
Министерство энергетики России предложило правительству страны запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина. Об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
«Минэнерго России обратилось в правительство РФ с предложением выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство рассматривает возможность введения временных ограничений на вывоз бензина для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
На этой неделе Шульгинов заявлял о возможном введении запрета на экспорт бензина. Как ожидалось, ограничения будут введены как минимум на три месяца.
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