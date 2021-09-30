Цены на газ в Европе впервые в истории превысили $1100 за 1 тысячу кубометров

Цены на газ в Европе вновь бьют рекорды: в ходе торгов стоимость тысячи кубометров топлива превысила 1100 долларов.

По данным биржи ICE, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти на 5% и составила 1101,6 доллара за 1 тысячу куб. м.

Накануне фьючерсы с поставкой в октябре торговались на бирже по 1050,73 доллара за тысячу кубических метров, напоминает «Свободная пресса».

Впервые европейские биржевые цены на газ преодолели отметку в 1000 долларов за кубометр во вторник, 28 сентября, отмечает RT. За первый осенний месяц стоимость топлива в Европе выросла более чем в полтора раза.

