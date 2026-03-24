Кабмин продлил отсрочку уплаты налогов для угольной отрасли
Правительство России продлило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для компаний угольной отрасли. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
Как напомнил глава кабмина, в прошлом году власти выработали ряд действенных комплексных инструментов поддержки для таких предприятий. Так, компании получили отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых.
«Отсрочка также была предоставлена на уплату страховых взносов. Теперь мы продлим эту меру еще на два месяца, до конца апреля», - отметил премьер.
Далее предприятия смогут погасить накопленную задолженность в течение семи месяцев равными долями.
Ранее правительство РФ сообщило, что предоставит около 12,5 млрд рублей на выплаты почетным донорам крови, напоминает Ura.ru.
