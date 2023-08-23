Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриев
Министерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать стоимость дизельного топлива в мелком опте в сельскохозяйственных регионах, сообщают «Ведомости».
Минэнерго вместе с Минсельхозом обсудило проблемы с обеспечением аграриев дизтопливом на региональных нефтебазах. Из-за высокой загрузки железнодорожных направлений на юге РФ в туристический сезон возникли сложности с размеренностью поставок топлива. Минсельхоз направил обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на топливо и перебоев с его поставками.
Штаб Минэнерго взял обеспечение аграриев топливом на особый контроль. Отмечается, что объем выпуска горючего достаточен для покрытия спроса в период уборки урожая.
Нехватка топлива на заправках в южных регионах связана с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и СВО, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН.
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