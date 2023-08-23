Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриев

Минэнерго вместе с Минсельхозом обсудило проблемы с обеспечением аграриев дизтопливом на региональных нефтебазах. Из-за высокой загрузки железнодорожных направлений на юге РФ в туристический сезон возникли сложности с размеренностью поставок топлива. Минсельхоз направил обращение в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на топливо и перебоев с его поставками.

Штаб Минэнерго взял обеспечение аграриев топливом на особый контроль. Отмечается, что объем выпуска горючего достаточен для покрытия спроса в период уборки урожая.

Нехватка топлива на заправках в южных регионах связана с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и СВО, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН.

